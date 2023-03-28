في أوروبا.. حديث مثير يخص الرؤوس النووية

اعتبر فيليب ديفينتر، عضو حزب "فلامس بيلانغ" البلجيكي، أن الاتحاد الأوروبي ينتقد قرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، متجاهلا الرؤوس النووية الأمريكية على أراضيه.



وقال: "بينما ينتقدون في أوروبا، قرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، ينسون حوالي 150 رأسا نوويا أمريكيا من في تركيا وشرق أوروبا".



وتابع: "وجود الرؤوس النووية في أوروبا من إرث الحرب الباردة. من غير المنطقي الاحتفاظ بها هناك بعد سقوط الستار الحديدي، واختفاء أسلحة مماثلة على أراضي دول حلف وارسو. يجب علينا قبل كل شيء التفكير في حل النزاع ومنع مواجهة شاملة".