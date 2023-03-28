البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي

وقام وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة.وشدد الوزير على أن ذلك يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.وسلم وزير الخارجية مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص للقائم بالأعمال العراقي، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.