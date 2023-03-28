امريكا تعلق على التسوية الاسرائيلية بخصوص التعديلات القضائية: مثيرة للجدل

علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، على التسوية الاسرائيلية الجاهزة بخصوص التعديلات القضائية، فيما اشار الى انها مثيرة للجدل.

وقال كيربي، إن "أمريكا لم تقدم لإسرائيل تسوية جاهزة بخصوص التعديلات القضائية، المثيرة للجدل".



واضاف : "أمريكا لم تقدم لإسرائيل تفاصيل عن كيف يمكن أن تكون التسوية بخصوص التعديلات القضائية (..) شددنا على ضرورة التوصل لتسوية تدعم فكرة الضوابط والتوازنات في إسرائيل".