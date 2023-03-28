بعد خطوة موسكو.. واشنطن تحجب بعض "بيانات القوة النووية"

قالت الإدارة الأميركية، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أنها "ستحجب عنها بعض البيانات" عن قوتها النووية، واصفة ذلك بأنه رد على تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية الجديدة "نيو ستارت".



ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، قوله: بموجب القانون الدولي، يحق للولايات المتحدة الرد على انتهاكات روسيا لمعاهدة نيو ستارت.

وأضاف "وذلك من خلال اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة وقابلة للتراجع، من أجل حث روسيا على العودة إلى الامتثال بالتزاماتها"، مشيراً الى أن "هذا يعني أنه نظرا لأن تعليق روسيا المزعوم لمعاهدة نيو ستارت غير صالح قانونيا، فإنه يحق للولايات المتحدة حجب تحديث البيانات نصف السنوي عنها".

وتابع "نريد أن تعود روسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمعاهدة نيو ستارت المتعلقة بمنع انتشار السلاح النووي"، مؤكداً أن "الخطاب الروسي بخصوص استخدام السلاح النووي منذ بدء الحرب في أوكرانيا يعد خطابا متهورا وغير مسؤول".



وكشف مسؤول في الإدارة الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الولايات المتحدة عرضت الحفاظ على تبادل البيانات مع الروس، لكنهم رفضوا ذلك"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تأمل في استئناف تبادل المعلومات في المستقبل.