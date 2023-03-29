لتعويض الخسائر العسكرية.. كييف تجند مدمني المخدرات لإرسالهم إلى محاور القتال

قال ألكسندر فيدوروف، الذي تم أسره في مقاطعة خاركوف، إنه يعاني من إدمان المخدرات وهو مسجل في قوائم الدولة للمدمنين على المخدرات بالإضافة إلى سوابق أخرى، مضيفا أن هناك حملة منظمة من قبل نظام كييف لجذب المدمنين إلى الجيش الأوكراني.وبحسب ألكسندر، فقد تمت تعبئته في 12 سبتمبر/ أيلول 2022، وتم تسليمه الاستدعاء من قبل دورية عسكرية في مترو خاركوف، مضيفاً أن المجلس الطبي كان على علم بحالة الإدمان لكنهم يغضون نظرهم عن ذلك بسبب حاجتهم القصوى للمجندين.وأشار الأسير إلى أن مدمني المخدرات في القوات الأوكرانية شائعون للغاية ومعظمهم يتعاطون مادة الميثادون، وهو عقار يتم توزيعه على مدمني المخدرات وفقًا لبرنامج رسمي من السلطات الأوكرانية.وأوضح الأسير فيدوروف أن هناك برنامج استبدال خاص في كل قطعة عسكرية تأتي وتدفع مبلغًا معينًا ويتم تسليمك الحبوب، مضيفا أن البيع الرسمي للمخدرات يهدف إلى استبدال السوق الرمادية للعقاقير المحظورة.