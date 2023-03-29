الاثنين المقبل.. اجتماع رباعي يخص سوريا وتركيا

أفاد مصدر سوري مطلع، بأن موسكو ستستضيف الاثنين المقبل اجتماعا رباعيا على مستوى نواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة.

وقال المصدر إن "نواب وزراء الخارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين الموافق للـ3 من أبريل المقبل".



وأضاف أن "معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان سيشارك في الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين".



وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم، أنه "سيتم عقد اجتماع بين سوريا وإيران وتركيا وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل".