طهران: نرفض كافة التغيرات الجيوسياسية في المنطقة

وقال عبد اللهيان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير خارجية إيران مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم ، في موسكو، حيث تطلع الى استقبال الوزير الروسي بطهران قريبا.ولفت وزير الخارجية الإيراني، الى أنه "استعرض مع نظيره الروسي اليوم، أخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق حول توقيع وثيقة للتعاون الاستراتيجي وطويل الأمد بين البلدين، قائلا : "اننا نمضي في مرحلة حسم الأمر ونتطلع بأن نستقبل الوزير لافروف قريبا، لتوقيع هذا الاتفاق".وأضاف: "كما ركّزنا بنحو خاص في محادثاتنا اليوم، على التطورات الراهنة بمنطقة القوقاز، مع تأكيدنا على أن استمرار التوتر في هذه المنطقة لا يخدم أي الطرفين (جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا)، وإنما نعتبر (استتاب) الأمن الاقليمي، بأنه يصب في السلام واستقرار الأمن على مستوى المنطقة".وصرح حول العلاقات الإيرانية الروسية: "إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ولاسيما على مر العام ونصف العام الاخير، سجل تقدما جيدا حيث إن حجم التبادل التجاري فيما بيننا إرتفع بواقع 3 أضعاف ونصف، رغم إن ذلك لا يرقى إلى مستوى الطاقات المتوفرة في كل من إيران وروسيا".