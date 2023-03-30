العراق ضمن قائمة الدول الأكثر حيازة على السندات الأميركية.. اليك الترتيب

السومرية نيوز - دوليات



وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، تمتلك الدول الأجنبية ما يقرب من 7.4 تريليون دولار أمريكي من سندات الخزانة الأمريكية حتى يناير 2023.

ومن إجمالي حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الأجنبية، سجلت اليابان والصين والمملكة المتحدة الحصص الأكبر.



وشمل التقرير 4 دول عربية، وهي السعودية والإمارات والكويت والعراق.



نعرض لكم في الإنفوغرافيك ادناه على حجم سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها هذه الدول حتى يناير 2023.