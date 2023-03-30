أول تعليق إيراني على حكم محكمة العدل الدولية

اعتبرت طهران، اليوم الخميس، أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية.



وبأتي ذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة أن واشنطن "انتهكت" حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.



وفي بيان لها، قالت الخارجية الايرانية إن "حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 مارس يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة".