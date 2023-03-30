موقف مفاجئ للولايات المتحدة بشأن احتجاجات فرنسا

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين، "نؤيد حق الناس في الاحتجاج والتعبير عن آرائهم والتظاهر سلميا مثلما نؤيده في أي مكان آخر".وجاء ذلك ردا على سؤال حول موقف واشنطن من الاحتجاجات المستمرة في فرنسا منذ عدة أسابيع.وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن إصلاح تقاعدي، يقضي بزيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، ما أثار احتجاجات عارمة من قبل المواطنين في كافة أنحاء البلاد.