سوريا.. سماع دوي انفجار في محيط دمشق

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" فجر اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.



وأضافت "سانا" أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها".



وفجر أمس الخميس، أفاد مصدر عسكري سوري بحسب وكالة "سانا" بأن عسكريين اثنين أصيبا بقصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.