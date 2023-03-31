اليابان تعلن عن قائمة جديدة بالمنتجات المحظور تصديرها لروسيا

وبحسب وزارة الاقتصاد اليابانية، تم فرض الحظر على تصدير معدات البناء (الحفارات والجرافات الهيدروليكية) إلى روسيا، ومحركات الطائرات والسفن، والمعدات الإلكترونية للملاحة، وأجهزة راديو الطيران، والطائرات والمركبات الفضائية وأجزائها، والطائرات بدون طيار، والمعدات البصرية، ومعدات التصوير، وغيرها.ويشمل حظر التصدير أيضا منتجات الصلب، ومنتجات الألمنيوم، ومعدات الطرق، والمولدات، وعربات النقل وقطع غيارها.كما حظرت تصدير الألعاب ودراجات الأطفال إلى روسيا.وتستمر اليابان في حملتها المناهضة ضد روسيا حيث فرضت في السابق سلسلة عقوبات شملت العديد من مسؤولي القيادة الروسية، وأشخاصا ومؤسسات ومصارف وغيرها.