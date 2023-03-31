الكشف عن موعد مثول ترامب أمام المحكمة

وأوضحت سوزان نيتشيليس في بيان "نتوقع تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء" دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.وفي المقابل، صرّح محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز الخميس بأن توجيه الاتهام إلى ترامب يظهر أن "لا أحد فوق القانون".وقال كلارك بروستر إن "اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح"، مضيفا "الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان".وأكد المدعي العام الخميس توجيه الاتهام لترامب، وأفاد مكتبه بأنه تم الاتصال مع محامي المتهم لـ"تنسيق تسليم نفسه من أجل مثوله لتلاوة الاتهام".وأفاد المتحدث باسم مدعي عام مانهاتن ألفين براغ في بيان بأنه "سوف يتم توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام"، مضيفا أن قرار الاتهام لا يزال مختوما.وتقول ستورمي دانيالز إنها تلقت المال نظير الصمت بشأن لقاء جنسي مع ترامب في 2006.وينكر ترامب دخوله في علاقة من الأساس مع دانيالز، ووصف المبلغ المدفوع بأنه "معاملة خاصة بسيطة"، مضيفا أنه لم يرتكب جريمة، واصفا التحقيق بأن له دوافع سياسية.