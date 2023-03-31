روسيا تعفي سفيريها في لاتفيا وإستونيا: توتر دبلوماسي

وأشارت وكالة نوفوستي الروسية إلى أن قرار الرئيس بوتين جاء على خلفية الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على روسيا وخفض التمثيل الدبلوماسي.في السياق ذاته، طلبت الخارجية الروسية من أحد موظفي السفارة الإستونية في موسكو مغادرة روسيا.وقالت في بيان، بحسب وكالة سبوتنيك، إنه استدعت القائمة بأعمال إستونيا في روسيا، جان فانامولدر، في 31 آذار/ مارس، وتم تقديم مذكرة احتجاج على طرد إستونيا لموظف في السفارة الروسية لدى تالين، في 24 آذار/مارس، دون إبداء أي أسباب.وأضافت أنه "استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تم إعلان أحد دبلوماسيي سفارة إستونيا شخصًا غير مرغوب فيه".