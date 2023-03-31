عقب اتهامه بالتجسس.. بايدن يطالب روسيا بالافراج عن غيرشكوفيتش

وخاطب بايدن الحكومة الروسية قائلا: "أفرجوا عنه"، وذلك بعدما طلب منه الصحفيون تعليقا على هذه القضية فيما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض للقيام بجولة في جنوب الولايات المتحدة".وكان مسؤولون أمريكيون قالوا أمس الخميس، إنهم على تواصل مع أسرة غيرشكوفيتش ومع الصحيفة، وإن وزارة الخارجية تواصلت مع روسيا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان، إن "استهداف الحكومة الروسية مواطنين أمريكيين غير مقبول، ندين بأشد العبارات توقيف السيد غيرشكوفيتش".ويُعتقد أن "غيرشكوفيتش، هو أول صحفي أجنبي يتم توقيفه بشبهة التجسس في روسيا بعد الحقبة السوفياتية".وعلى الرغم من تصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، أجرى البلدان عمليات تبادل للسجناء أفضت إحداها إلى إطلاق سراح لاعبة كرة السلة بريتني غراينر.