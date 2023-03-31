الجيش الإيراني يحذر: سنرد بحزم على أي اعتداء على وحدة اراضي الجمهورية

وقال الجيش الإيراني بمناسبة يوم "الجمهورية الإسلامية" في إيران، الموافق في الأول من نيسان، في بيان: "الشعب الإيراني المسلم الواعي، بإدراكه الصحيح لظروف البلاد، بتصويته الحاسم والحد الأقصى في الاول من نيسان 1979، اختار الجمهورية الإسلامية كنظام مثالي في البلاد، واستلهم من القوانين وتعاليم الإسلام المنقذة "الإسلامية" و "الجمهورية" لضمان النظام السياسي لوطننا، وحول هذا اليوم إلى منعطف في تاريخ ايران السياسي المعاصر".وتابع البيان: "إن الأول من نيسان هو يوم تبلور وإظهار إرادة شعب واع يمتلك البصيرة في تقرير مصيره وأصل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، الذي جلب الاستقلال والشرف لبلدنا العزيز".وأضاف الجيش في بيانه: "إن الأول من نيسان 1979 يمثل دعما قويا للجمهورية الإسلامية، وحمى هذا النظام الإلهي والشعبي من مؤامرات وفتن وأزمات نظام الهيمنة والاستكبار العالمي في 44 عاما الماضية، وقدم نموذجا محليًا فعالاً للعالم، في إطار سيادة الشعب الدينية".كما حيا جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأول من نيسان، يوم "الجمهورية الإسلامية"، مضيفا: "إن أبناء الشعب الايراني الغيارى في الجيش، تحت القيادة الحكيمة لقائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة، سيبذل الغالي والنفيس ويصون ويحمي بكامل قوته النظام الإسلامي الذي هو إنجاز للشعب الايراني الغيور، وثمرة دماء آلاف الشهداء والجهاد الصادق للمضحين، وسيرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستقلالها ونظامها المقدس".