أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا.. وفاة عائلتين

وقال نائب رئيس دائرة شرطة "أكويساسني موهوك" لي-آن أوبراين، في مؤتمر صحفي: "يعتقد أن الأفراد الستة ينتمون لعائلتين، إحداهما من أصل روماني والأخرى يعتقد أنها هندية".وأضاف أوبراين: "الشرطة تعتقد أن رضيعا من العائلة الرومانية لم يتم تحديد مكانه بعد وسنواصل البحث عنه. نعتقد أن جميعهم كانوا يحاولون الدخول من كندا إلى أمريكا بشكل غير قانوني".ومن بين الضحايا طفل واحد دون سن الثالثة بينما الخمسة الآخرون من البالغين.وقال أوبراين إن الطفلين، المتوفى والمفقود، "ينتميان للعائلة الرومانية"، وكان لديهما جوازا سفر كنديان عثرت عليهما الشرطة.وستنتظر الشرطة نتائج تشريح الجثامين واختبارات السموم لتحديد سبب الوفاة.وفي العام الماضي، تجمدت عائلة هندية مكونة من 4 أفراد حتى الموت في مقاطعة "مانيتوبا" الكندية أثناء محاولتهم العبور إلى الولايات المتحدة.