خلال الـ10 الاولى من رمضان.. السعودية تُحصّي أعداد الوافدين لإداء العمرة

السومرية نيوز – دوليات



كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد، اعداد الوافدين لاداء مناسك العمرة خلال الايام العشرة الاولى من شهر رمضان المبارك.



وقال الرشيد إن أكثر من 7.4 مليون معتمر ومعتمرة وفدوا للمسجد الحرام خلال 10 أيام من شهر رمضان.



وأضاف، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "المعتمرين وجدوا خدمات ضيافة مميزة، وخدمات نقل لا مثيل لها في مختلف دول العالم".



وأشار إلى "أن ذلك بفضل الله ثم بفضل اهتمام قيادة الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".