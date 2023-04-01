خلال الـ10 الاولى من رمضان.. السعودية تُحصّي أعداد الوافدين لإداء العمرة

أكثر من ٧.٤ مليون معتمر ومعتمرة من مُختلف الجنسيّات وفدوا للمسجد الحرام.. وجدوا خدمات ضيافةٍ مُميّزة، وخدمات نقلٍ لا مثيلَ لها في مختلف دول العالم؛ بفضل الله ثم بفضل اهتمام قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين؛ اللهم أدمها من نعمة واحفظ ولاة أمرنا 🇸🇦 pic.twitter.com/QvrKLewu1p
— صالح الرشيد (@Salehalrasheed) March 31, 2023
أكثر من ٧.٤ مليون معتمر ومعتمرة من مُختلف الجنسيّات وفدوا للمسجد الحرام.. وجدوا خدمات ضيافةٍ مُميّزة، وخدمات نقلٍ لا مثيلَ لها في مختلف دول العالم؛ بفضل الله ثم بفضل اهتمام قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين؛ اللهم أدمها من نعمة واحفظ ولاة أمرنا 🇸🇦 pic.twitter.com/QvrKLewu1p