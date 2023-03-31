11 قتيلا على الأقل جراء تدافع خلال توزيع تبرعات في باكستان

وصرح فداء جنواري المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي، بأن التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحي يقوم بتوزيع تبرعات غذائية. وأضاف: "سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون".وقالت فاطمة نور (22 عاما) التي لقيت شقيقتها مصرعها في التدافع: "عندما فتح الباب الرئيسي اندفع الجميع إلى الداخل".وذكر مسؤول في الإدارة المحلية أن بين 600 و700 شخص كانوا متجمعين في المجمع الصناعي الصغير.وصرح المتحدث محمد فروخ بأن جثث 6 نساء و3 أطفال نقلت إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي.وأوضح مسؤول في جمعية "ريسكيو" لعمليات الإغاثة، أنه تم نقل جثتين أخريين إلى مستشفى آخر.