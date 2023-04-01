زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب إيران

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.1 درجة وقع السبت في الجزء الجنوبي من إيران.



ووفقاً للمركز، يقع مركز الزلزال على بعد 29 كم جنوب شرق مدينة مهر (محافظة فارس) التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 35 ألف نسمة.

وتقع بؤرة الزلزال على عمق 2 كم، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.