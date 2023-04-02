العدوان "الإسرائيلي" يُواصل ضرب سوريا.. استهداف جديد وإصابة 5 عسكريين

وذكرت الدفاع السورية في بيان إن "الجيش الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 00:35 من فجر الأحد هجوما جويا من اتجاه شمال شرقي بيروت، مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".وقال مصدر عسكري سوري لوسائل إعلام رسمية، إن الضربات خلفت بعض الأضرار المادية مع إصابة خمسة عسكريين.ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الأنباء عن الضربة الأخيرة في سوريا، وهي الثالثة منذ يوم الخميس وبعد يوم واحد فقط من هجوم آخر يوم الجمعة قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسفر عن مقتل أحد ضباطه.ونقلت "رويترز"، عن مصادر مخابراتية غربية، أن الضربات استهدفت مجموعة من القواعد الجوية في المنطقة الواقعة بوسط البلاد، حيث يتمركز جنود إيرانيون.وقال مصدران من أجهزة مخابراتية غربية رفضا ذكر اسميهما لحساسية الأمر، إن الضربات الصاروخية استهدفت القاعدة الجوية تي 4 الكائنة غربي مدينة تدمر الأثرية ومطار الضبعة القريب من مدينة القصير بالقرب من حدود لبنان.