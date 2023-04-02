بعد هجوم إسرائيلي.. وفاة مستشار ثانٍ للحرس الثوري الإيراني في سوريا

وقالت الوكالة: "أصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد".ولم توضح وسائل الإعلام الإيرانية الرتبة العسكرية التي كان يحملها المستشار العسكري "مقداد مقداني".وقتلت الضربة الجوية يوم الجمعة، وهي سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في مارس/ آذار المنصرم، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري.وقالت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، إن ميلاد حيدري، لقي مصرعه فجر الجمعة إثر غارة جوية إسرائيلية على أطراف مدينة دمشق.وتعهد الحرس الثوري بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل يوم الجمعة.