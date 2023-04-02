زلزال جديد يضرب إندونيسيا

وقال المركز أن "الزلزال تم تسجيله في الساعة 08:40 صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمي المتفق عليه في بحر فلوريس على بعد 80 كيلومترا شمال غربي مدينة بيما الإندونيسية التي يقطنها 66,9 ألف شخص".واضاف أن "مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترا".ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.