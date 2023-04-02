طائرة أميركية "تنتهك" المجال الجوي الإيراني والأخيرة ترد

وذكر بيان للبحرية الإيرانية: "طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز EP-3E دخلت الحدود المائية لإيران اليوم (الأحد)".وأضافت: "قواتنا البحرية وجهت تحذيراً لمنع طائرة التجسس الأميركية من دخول المجال الجوي للبلاد"، قبل أن تبتعد إلى خليج عمان.