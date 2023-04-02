قتلى وإصابات بانفجار في سان بطرسبرغ الروسية

قتل شخص وأصيب 15 آخرين في انفجار بمقهى وسط مدينة سان بطرسبورغ وذكرت خدمة الطوارئ أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تزن 200 غرام زرعت في مقهى "ستريت بار".



وذكرت الطوارئ أن موقع الانفجار كان في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة.



وتوفي في هذا الانفجار الصحفي المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي، وأصيب معه 15 آخرون، وأدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا، وبلغ وزن العبوة المتفجرة أكثر من 200 غرام من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.