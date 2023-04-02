رصد 13 هزة أرضية متنوعة في سوريا

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 هزة أرضية تراوحت بين ضعيفة الشدة ومتوسطة الشدة، خلال 24 ساعة.



وفي بيان له، أوضح المركز أن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 7:46 من صباح اليوم الأحد هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ10 كم، و6 هزات في لواء اسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بـ59 كم و63 كم".

وأضاف أن "الأربعة الأخرى ضعيفة، وهزتين ضعيفتين في كل من لبنان وفلسطين، و4 هزات ضعيفة في تركيا".



وذكر المركز إلى أن الهزات جاءت على أعماق مختلفة وصلت إحداها التي ضربت فلسطين إلى عمق 92 كم.