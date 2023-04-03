زلزال يضرب كامتشاتكا شرقي روسيا

وقالت إحدى سكان مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي: "كانت هناك هزتان قويتان على التوالي، كنا في مقهى عندما اهتزت الجدران، اهتزت النوافذ في المبنى بشكل مخيف للغاية، ولأول مرة في حياتي في كامتشاتكا، رأيت الناس يفرون من المبنى بعد الزلزال".وقالت الهيئة الجيوفيزيائية على تطبيق تلغرام: "المسافة [ الزلزال] من بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 48 كيلومترا. العمق: 99.5. القوة: 5.7 درجة".وفقًا للبيانات الأولية للعلماء، كانت شدة الصدمة في بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 6 درجات، ثم رفع فرع كامتشاتكا للعلوم الجيوفيزيائية بعد البحث من قوة الزلزال الذي حدث في كامتشاتكا إلى 6.9 درجات.