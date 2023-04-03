زلزال بقوة 6.6 يضرب شرقي روسيا

السومرية نيوز – دوليات



أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الإثنين، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة ضرب منطقة بالقرب من منطقة كامشاتكا شرقي روسيا.

وذكر المركز أن الزلزال ضرب على عمق 100 كيلومتر.



وقال النظام الأميركي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) إنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.

