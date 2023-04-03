انفجار سيارة في مقاطعة زابوروجيه

وأوضحت إدارة المدينة في حسابها عبر "تلغرام"، أن سيارة انفجرت وسط المدينة في شارع بوغدان خميلنيتسكي، وأن خدمات الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث، وجار التحقيق في حيثيات الانفجار، وتحديد أعداد الضحايا.وأضافت الإدارة، نقلا عن خدمات الطوارئ، أن شخصا أصيب جراء الانفجار، وهو يتلقى المساعدة الطبية اللازمة.ووقع الانفجار على الطريق العام، وتم فرض طوق أمني في الموقع، وحظر حركة المرور هناك.