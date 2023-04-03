اوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على باخموت

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس برمضان
من
09:30 AM
الى
10:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
المباشرة برفع سيطرة غربي بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452151-638161366055168363.jpg
اوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على باخموت
دوليات
2023-04-03 | 12:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
507 مشاهدة
نفى قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الاثنين، سيطرة الروس على باخموت بعد زيارته اليها.
وقال سيرسكي في بيان على صفحته في تليغرام : "التقيت الجنود والقادة الذين دمروا أسطورة مناعة الفاغنريين (قوات مجموعة فاغنر الخاصة) والمظليين الروس، العدو يضعف ويحاول التستر على إخفاقاته بالمزيد من التزوير حول السيطرة على باخموت، لكن الحقيقة هي أنهم لا ينجحون في السيطرة عليها".
وأكد سيرسكي أن "عمل القوات المسلحة الأوكرانية يدحض كل الجهود التي يبذلها رجال الدعاية الروس.
وشهدت الجبهة الأوكرانية الروسية".
و أكد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين،في وقت سابق، رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة باخموت (أرتيوموفسك)، مؤكداً أن "قواته سيطرت على هذه المدينة "بالمعنى القانوني"، فيما أعلن الجيش الأوكراني أنه ما زال "مسيطرا" على باخموت شرقي أوكرانيا.
ورد أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الاثنين، قائلا إنه لا صحة لما تردد عن سيطرة روسيا على مدينة باخموت، مؤكدا أن المدينة لا تزال "أوكرانية". وأضاف يرماك في حسابه على تويتر أن هذا الأمر "ليس حتى قريبا من الواقع".
بدورها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على "فيسبوك": "العدو لم يوقف هجومه على باخموت. لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا الكثير من هجمات العدو".
وقال رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية إنه تم رفع العلم الروسي على مبنى إدارة باخموت، وإن القوات الأوكرانية لا تزال في الأجزاء الغربية بالمدينة. وأظهرت صور متداولة رفع مؤسس "فاغنر" العلم الروسي على مبنى إدارة باخموت. ولفت بريغوجين إلى أن قادة وحدات القوات الروسية، الذين يتولون إدارة المدينة ووسطها بأكمله، "سيقومون بتعليق ورفع اللافتات والأعلام". موضحا أن "العدو بقي في الأحياء الغربية للمدينة".
ويُظهر مقطع فيديو مُرفَق برسالته، بريغوجين ملوّحًا بالعلم الروسي مع كتابة "تُكرّم فلادلين تاتارسكي" المدوّن العسكري الروسي الذي كان من أشدّ المؤيّدين للعملية العسكرية في أوكرانيا والذي قُتِل بانفجار قنبلة في سانت بطرسبرغ الأحد. وأدى هذا الاعتداء في مقهى في وسط سانت سطرسبرغ القديم إلى سقوط 25 جريحا على ما أفادت السلطات الروسية.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية: عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة
محليات
36.71%
04:01 | 2023-04-03
الأنواء الجوية: عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة
04:01 | 2023-04-03
المالية توضح حقيقة عدم الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين
محليات
23.88%
14:06 | 2023-04-03
المالية توضح حقيقة عدم الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين
14:06 | 2023-04-03
السومرية نيوز تنشر نص مسودة مشروع قانون الموازنة
اقتصاد
22.9%
14:16 | 2023-04-02
السومرية نيوز تنشر نص مسودة مشروع قانون الموازنة
14:16 | 2023-04-02
العراق يحصد ثلاث جوائز في "ليلة الاساطير"
رياضة
16.5%
15:06 | 2023-04-02
العراق يحصد ثلاث جوائز في "ليلة الاساطير"
15:06 | 2023-04-02
المزيد
رمضان على السومرية
رمضان على السومرية
شاهد أقوى البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك على السومرية
رمضان 2023
أحدث الحلقات
صمون وزعتر
سحور لا يفوّت في بغداد - حلقة ٨ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-03
صمون وزعتر
سحور لا يفوّت في بغداد - حلقة ٨ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-03
تك تك رمضان
باسم البغدادي - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-03
تك تك رمضان
باسم البغدادي - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-03
جولة رمضانية
سوق محمود باشا - الحلقة ٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-03
جولة رمضانية
سوق محمود باشا - الحلقة ٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-03
رزاق برو
انتبه أن تقع في قبضة رزاق!! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-03
رزاق برو
انتبه أن تقع في قبضة رزاق!! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-03
حديث رمضان 2023
الايمان والتقوى - الحلقة ١٢
12:40 | 2023-04-03
حديث رمضان 2023
الايمان والتقوى - الحلقة ١٢
12:40 | 2023-04-03
هاي 100 ألف
طيبة قلب العراقي! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-03
هاي 100 ألف
طيبة قلب العراقي! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-03
ناس برمضان
الأجواء الرمضانية من منطقة الكريعات - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-03
ناس برمضان
الأجواء الرمضانية من منطقة الكريعات - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-03
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-01
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
الأكثر مشاهدة
صمون وزعتر
سحور لا يفوّت في بغداد - حلقة ٨ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-03
صمون وزعتر
سحور لا يفوّت في بغداد - حلقة ٨ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-03
تك تك رمضان
باسم البغدادي - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-03
تك تك رمضان
باسم البغدادي - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-03
جولة رمضانية
سوق محمود باشا - الحلقة ٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-03
جولة رمضانية
سوق محمود باشا - الحلقة ٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-03
رزاق برو
انتبه أن تقع في قبضة رزاق!! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-03
رزاق برو
انتبه أن تقع في قبضة رزاق!! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-03
حديث رمضان 2023
الايمان والتقوى - الحلقة ١٢
12:40 | 2023-04-03
حديث رمضان 2023
الايمان والتقوى - الحلقة ١٢
12:40 | 2023-04-03
هاي 100 ألف
طيبة قلب العراقي! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-03
هاي 100 ألف
طيبة قلب العراقي! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-03
ناس برمضان
الأجواء الرمضانية من منطقة الكريعات - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-03
ناس برمضان
الأجواء الرمضانية من منطقة الكريعات - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-03
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-01
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يعود الصدر للعملية السياسية من بوابة رفض التطبيع؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.