الكشف عن اتفاق أمريكي روسي بعدم اندلاع "حرب نووية"

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نحن لم نر أي دليل على أن بوتين يعتزم استخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".وأضاف: "أود أن أذكّركم بأن وزير الخارجية لافروف أعلن مؤخرا أنه من غير الجائز شن حرب نووية، وأنه لن يكون فيها منتصر. ونحن متفقون معه بهذا الشأن".وأكد كيربي أن الولايات المتحدة "تأخذ على محمل الجد" قرار روسيا نشر أسلحتها التكتيكية على أراضي بيلاروس، معتبرا التصريحات الروسية بشأن الأسلحة النووية "متهورة وغير مسؤولة".وأشار إلى أن واشنطن لم ترصد بعد نقل روسيا "لأي شيء" أو تحضيرها لنقل الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروس.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 25 مارس الماضي أن روسيا ستنشر على أراضي بيلاروس، وبطلب منها، الأسلحة النووية التكتيكية، مشيرا إلى أن بناء المخزونات للأسلحة النووية التكتيكية سينجز بحلول 1 يوليو المقبل.