رسمياً.. انضمام دولة جديدة لحلف الناتو

أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا أصبحت رسمياً أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال مورافيتسكي في تغريدة له على تويتر: "فنلندا عضو بالفعل في الناتو. تهانينا".



وتابع: "من الآن فصاعدا، يضم الاتحاد 31 دولة. الشركاء الأقوياء هم ضمان الأمن لبولندا والمنطقة والعالم بأسره".

