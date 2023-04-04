زلزال قوي يضرب سواحل الفيليبين

وحذّرت السلطات المحليّة السكّان من "أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية".وقالت الهيئة إنّ "الزلزال وقع قرابة الساعة التاسعة ليلاً (13:00 ت. غ) على بُعد حوالى 120 كم من جزيرة كاتادوان، قبالة ساحل لوزون، الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل.