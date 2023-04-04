طهران ترفض قراراً أممياً يخص التظاهرات

وقالت الخارجية، في بيان: "تعليقا على قرار مجلس حقوق الإنسان ضد إيران: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان فيها، والذي يقوم على موقف انتقائي وبأهداف سياسية".وأضاف البيان، أن "تمديد ولاية المبعوث الخاص لحقوق الإنسان إلى إيران مدانة"، منوهة إلى أن "الأحكام المسبقة والأحكام المتسرعة الواردة في هذا القرار، الذي تم إعداد مشروعه والموافقة عليه بدعم من بعض الدول الغربية بهدف تقويض التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، تجعله باطلا تماما".