قبل مثوله للتحقيق.. أنصار ومعارضو ترامب يحتشدون أمام المحكمة

وبدأ توافد أنصار دونالد ترامب إلى محيط محكمة مانهاتن، قبل وصوله إلى المحكمة، وسط انتشار أمني كثيف وإغلاق للشوارع المحيطة لضبط الأوضاع ومنع أي أعمال شغب محتملة.ويمثل ترامب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا في السباق الرئاسي لعام 2024، أمام محكمة لأخذ بصمات أصابعه وتصويره وتوجيه الاتهام له رسميا في لحظة تاريخية فارقة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.وترامب (76 عاما) هو أول رئيس أمريكي، في المنصب أو سابق، توجه له اتهامات جنائية.ووجهت له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الأسبوع الماضي، اتهامات في قضية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، العام 2016، على الرغم من أن الاتهامات المحددة لم يتم الكشف عنها بعد.وقال ترامب، إنه" بريء وسيدفع بأنه غير مذنب، فيما قال محاموه، إن الأمر "إساءة استخدام للسلطة".