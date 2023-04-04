محكمة مانهاتن تضع ترامب رهن الاعتقال

ووصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلة.ومن المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابع ترامب كجزء من الاعتقال، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التقاط صورة وجهه.وسيتم إحضاره بعد ذلك إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة - وهو مظهر من المتوقع أن يكون سريعا وروتينيا ولكنه يمثل "لحظة سريالية وتاريخية في تاريخ الولايات المتحدة" على حد قول ترامب.ومن غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب بعد اعتقاله، حيث سيظل تحت حماية عملاء فيدراليين بشكل دائم.