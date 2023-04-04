بعد اجتماع الناتو.. تحذير جديد من اندلاع "حرب عالمية"

وأشار سيارتو، الذي يشارك في اجتماع يستمر يومين مع زملائه في بروكسل، بحسب قناة "إم 1" التلفزيونية: "للأسف، في ضوء خطابات اليوم، يمكننا القول إننا نقترب من حرب عالمية أخرى".وأكد إنه تحدث في الاجتماع عن ضرورة "منع صدام مباشر بين الناتو وروسيا".وأضاف: أن "مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي بوضوح إلى حرب عالمية جديدة، وبالتالي من المهم للغاية ألا يشارك حلف الناتو، في الصراع الأوكراني، وعلى وجه الخصوص، لا يزود كييف بالأسلحة".