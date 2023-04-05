ترامب: أمريكا ذاهبة الى الجحيم.. بايدن يقودنا لحرب عالمية ثالثة

وأضاف ترامب: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".واعتبر أن الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم"، لافتا إلى أنه حتى الأشخاص "الذين ليسوا معجبين به" قالوا إن هذا لا ينبغي أن يحدث.ورأى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة".