تركيا تبين سبب تعليق رحلاتها الجوية إلى السليمانية

وقالت الخارجية في بيان إنه: "تم إغلاق المجال الجوي التركي، أمام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق، للهبوط والإقلاع، اعتبارا من 3 أبريل الحالي"، مبينة أن القرار المذكور، جاء "في إطار تكثيف أنشطة تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في السليمانية، وتغلغل التنظيم الإرهابي في المطار، وبالتالي تهديد أمن الطيران".وأفادت بأن "هذا القرار سيكون ساري المفعول حتى 3 يوليو/تموز 2023 في المرحلة الأولى، ثم ستتم مراجعته في ضوء التطورات التي سنراقبها عن كثب حتى التاريخ المذكور".وقبل يومين، أعلن مطار السليمانية الدولي أن الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.وتقوم الخطوط الجوية التركية برحلتين يومياً إلى مطار السليمانية الدولي، إحداهما الساعة 10 مساءً والأخرى في الساعة 4 صباحاً.