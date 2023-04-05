مستخدما "طبر".. شخص يقتل 4 اطفال في حضانة جنوب البرازيل

وقال مسؤول في حكومة ولاية سانتا كاتارينا إنّ "شخصاً يحمل طبر دخل الدار وقتل أربعة أطفال. هناك أيضا أربعة جرحى".وأكد جورجينيو ميلو حاكم ولاية "سانتا كاتارينا"، وقوع الحادثة في مدينة بلوميناو، على حسابه على تويتر، وكتب أنه تم القبض على القاتل.وأظهرت صور بثها التلفزيون آباء يبكون خارج دار الحضانة التي وقعت فيها الجريمة، فيما حاولة قوات الأمن والطوارئ السيطرة على الوضع.وأفادت وسائل إعلام محلية في البرازيل أن "المهاجم تسلق جدارًا لدخول حضانة الأطفال حاملاً طبر".وكانت الهجمات على المدارس في البرازيل غير شائعة، لكنها بدأت تحدث بوتيرة أكبر في السنوات الأخيرة.ففي الأسبوع الماضي، طعن طالب في ساو باولو معلمة فقتلها وأصاب أيضًا عدة آخرين.