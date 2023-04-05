غوتيريش يدعو طالبان للتراجع عن قرار منع الافغانيات من العمل

وأضاف ستيفان دوغاريك أن "عمل النساء "أساسي في العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة وتطبيق هذا القرار سيضر بالشعب الأفغاني، علماً أن ملايين منه يحتاجون إلى هذه المساعدة".وأكد أن "غوتيريش يجدد مطالبته بالتراجع عن كل القيود بحق النساء والفتيات على صعيد العمل والتعليم وحرية الحركة".والتقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم مسؤولين من طالبان في كابل للاستفسار حول القرار الذي منعت بموجبه الأفغانيات العاملات مع الوفد الأممي من العمل في سائر أنحاء البلد.وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن "الحركة وسّعت نطاق قيودها مانعةً الأفغانيات الموظفات لديها و"الأساسيات" في مجال توزيع المساعدات الإنسانية، من العمل في سائر أنحاء البلاد".وكانت بعثة الأمم المتحدة في البلاد أفادت في وقت سابق الثلاثاء في تغريدة بأنّ موظّفاتها الأفغانيات مُنعن من العمل في ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان.