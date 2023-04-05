في موسكو.. حريق بمبنى تابع لوزارة الدفاع

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في مبنى عسكري وسط العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وكالة تاس نقلاً عن أجهزة الطوارئ، إن "حريقاً اندلع في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية وسط موسكو". ولم تذكر الوكالة الروسية المزيد من التفاصيل.