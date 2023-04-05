البيت الابيض يعرب عن قلقه ازاء استمرار العنف في الاقصى

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "ما زلنا قلقين للغاية بسبب استمرار العنف في المسجد الأقصى"، وأضاف: "ينبغي أكثر من أي وقت أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معاً للحدّ من هذه التوتّرات وإعادة الهدوء".الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدسوكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن "صدمته" و"ذهوله" إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن الإسرائيلية بحق مصلّين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلّة ليل الثلاثاء.واكد ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش أنّ "الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف"،