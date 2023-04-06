إعصار "شديد" يضرب إحدى الولايات الامريكية.. 5 وفيات مؤكدة

وقال المتحدث باسم شرطة المرور في ميزوري السرجنت كلارك باروت لوكالة "فرانس برس": "خمس وفيات مؤكدة".كما أظهرت مشاهد بثتها قناة "فوكس 2" المحلية أشجارا مقتلعة ومنازل مدمّرة في قرية غلينالين الواقعة في جنوب شرق الولاية.وأوضح مأمور مقاطعة بولينغر كايسي غراهام أن قرى عدة في المقاطعة "ضربها على ما يبدو إعصار كبير في الصباح الباكر"، مشيرا إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ جرت طوال النهار ولا تزال مستمرّة".وتعتبر الأعاصير ظاهرة يصعب التنبّؤ بها، وهي شائعة في الولايات المتحدة خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، حيث أدت الأعاصير والعواصف الرعدية التي اجتاحت ولايات أمريكية عدة في نهاية الأسبوع الماضي إلى مصرع 32 شخصا على الأقلّ، وفق السلطات.