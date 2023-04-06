لقاء "مرتقب" جديد سيجمع ايران والسعودية في مكة.. هذه تفاصيله

وكشف المحلّل السياسي السعودي عبد الله العساف أنّ "زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمملكة العربية السعودية بدعوة من الملك سلمان من المرجّح أن تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك التي يكون خلالها سلمان بن عبد العزيز في مكّة المكرّمة، فتكون الفرصة سانحة للقاء في أرض الحرم حيث تكون النفوس أكثر صفاء وأريحيّة لضمان التزام ما يمكن التوافق عليه، فالوجود في بيت الله الحرام ضمان أكبر للالتزام بمستقبل زاهر للعلاقات بين البلدين.واكد المحلّل السياسي والناطق الرسمي باسم الجامعة محمد بن سعود في الرياض أنّ "لقاء وزيرَي خارجية البلدين يشكّل تأكيداً على أنّ الاتفاق السعودي الإيراني يسير على السكّة الصحيحة، والزخم الأكبر سيكون عندما تتوالى الاجتماعات بين مسؤولي البلدين في الرياض وطهران، فاللقاء المرتقب سيحصل في مكان محايد، ولكنّها بداية جيّدة للاتفاق على نقاط مهمّة".وأضاف العساف: "زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة للمملكة، ثمّ استضافة الرياض للقمّة العربية، وما يحصل من خطوات اتجاه سوريا، كلّها محطّات جيّدة من شأنها أن تعزّز مسار المنطقة باتجاه الاستقرار والأمان".*الانفتاح على سورياعن ارتباط الانفتاح السعودي على سوريا بالاتفاق مع إيران قال العساف : "كان هناك تواصل خلال السنوات الأربع الماضية بين المملكة وسوريا على المستوى الأمني. توقّف هذا التواصل لأسباب وتعقيدات معيّنة كملف تهريب الكبتاغون، إلا أنّ الاتفاق السعودي الإيراني ساعد في إزالة هذه التعقيدات من دون أدنى شكّ".*لبنان حرّ والمملكة حرّةفي ما يتعلّق بتداعيات الاتفاق على الملف اللبناني أكّد العساف أنّ "المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار لبنان، لكنّها تريد التعاون مع رئيس للجمهورية خارج المحاصصة والإطار الحزبي، رئيس على نموذج مصطفى الكاظمي في العراق قادر على استعادة لبنان وإعادة تعريبه عبر التحاور مع الدول العربية كبلد مستقلّ ينأى بنفسه عن القضايا الخلافية، إنّ للّبنانيين حرّية اختيار رئيس الجمهورية الذي يريدون، وللمملكة أيضاً حرّية الاختيار بين أن تتعامل معه بالمستقبل أو لا. المملكة لا تدخل في بورصة الأسماء، فهذا شأن لبناني ولا علاقة للمملكة به".