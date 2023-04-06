البيان السعودي الإيراني المشترك.. الاتفاق على نقاط "أساسية"

-تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، والتي تم توقيعها في 17 أبريل 2001.-تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 27 مايو 1998.-اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد في المدة المتفق عليها.-استئناف الرحلات الجوية، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشیرة العمرة.-تعزيز التعاون في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.