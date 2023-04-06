توتر إيراني - اذربيجاني.. باكو تطرد أربعة دبلوماسيين إيرانيين

وذكر بيان للخارجية الاذربيجانية: "في 6 أبريل، تم استدعاء السفير الإيراني لدى أذربيجان عباس موسوي إلى وزارة الخارجية.. حيث أبلغ بأنه تم إعلان أربعة من موظفي السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم بسبب ممارسة أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".وأضاف البيان أن "هؤلاء الموظفين مطالبون بمغادرة أراضي أذربيجان في غضون 48 ساعة".