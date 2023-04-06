الامم المتحدة تعلق على الاوضاع بين لبنان واسرائيل: خطيرة للغاية

دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الخميس، إلى تجنّب التصعيد؛ إثر إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل.

وردّت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع إطلاق النيران، ووصفت الوضع الراهن بأنه "خطير للغاية".



وقالت في بيان: "الوضع الحالي خطير للغاية. واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد".