اليابان.. سقوط مروحية في البحر والبحث جار عن مفقودين

وقال قائد القوة البرية للدفاع الذاتي الجنرال ياسونوري موريشيتا، في إفادة صحفية، إن "طائرة نقل القوات "يو.إتش60"، المعروفة باسم بلاك هوك، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما".وأضاف موريشيتا أن "الطائرة كانت تحلق في دورية فوق المياه المحيطة بمياكوجيما خلال مهمة استطلاع جوية".من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني في تعليقات بثتها هيئة الإذاعة اليابانية، إن "أولوية الحكومة الآن هي إنقاذ من كانوا على متن الطائرة".ويبحث الآن خفر السواحل الياباني وسفن الجيش، التي حددت موقع حطام الطائرة في المياه، عن أفراد طاقم الطائرة وعددهم أربعة إضافة لستة ركاب.