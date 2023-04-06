الكرملين: روسيا سترد بالشكل المناسب على نشر واشنطن أسلحة نووية في أوروبا

وقال بيسكوف، خلال مقابلة صحفية، بالإيجاب على السؤال عما إذا كانت موسكو قلقة من نشر واشنطن أسلحة نووية في قواعد في أوروبا:"نعم هذا صحيح".وردا على سؤال آخر عن طبيعة الرد الروسي أكد بيسكوف: "بطريقة مناسبة".